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01. 10. 2017

Украина отмечает День учителя

В первое воскресенье октября в Украине традиционно отмечается День учителя.

Педагогов уже поздравила министр образования и науки Лилия Гриневич.

"Уважаемые коллеги, искренне поздравляем всех с Днем работников образования! В этот день мы благодарим всех украинских педагогов за их тяжелую, но важную и вдохновляющую работу. Профессия педагога требует сил, вдохновения и постоянного самосовершенствования. Учителя оказывают невероятное влияние на развитие нашей страны и общества в целом. Мы благодарны за ваш труд и будем и дальше бороться, чтобы социальный статус педагогического работника стал именно таким, которого вы заслуживаете", – сказала Гриневич.

Напомним, в Украине 28 сентября вступил в силу закон "Об образовании", который предусматривает 12-летнее образование в школе и повышение роли украинского языка.

 

Источник: korrespondent.net

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