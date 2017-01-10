Референдум в Каталонии: начались стычки с полицией

В Каталонии на фоне столкновений с полицией началось голосование на референдуме о независимости. Об этом в воскресенье, 1 октября, сообщает El Pais.

По данным СМИ, начало голосования было ознаменовано столкновениями с Национальной гвардией Испании.

В частности, сообщается о стычках с полицией вблизи бывшей правительственной здания Барселоны Concell de Cent.

Также стычки с полицией происходят на участке в школе Жауме Балмес в Барселоне.

DIRECTO | Despliegue de antidisturbios en Consenll de Cent con carrer Marina, Barcelona https://t.co/iAVBzZz1vG [Vídeo @CarlosGarfella] pic.twitter.com/nvmkjtosnH — EL PAÍS Catalunya (@elpaiscatalunya) 1 октября 2017 г.

La Policia Nacional espanyola intenta desallotjar el col·legi Jaume Balmes de Barcelona https://t.co/mIW0ayrE7j #refND pic.twitter.com/P9GAZHIcuj — NacióDigital (@naciodigital) 1 октября 2017 г.

Напомним, власти Каталонии проводят 1 октября референдум о независимости, который не признает Испания. Парламент автономного сообщества 6 сентября принял закон о референдуме. Избиратели должны ответить на вопрос: "Хотите ли вы, чтобы Каталония стала независимым государством с республиканской формой правления?".

Так, центральные власти Испании заблокировали электронную систему подсчета голосов избирателей в Каталонии.

Источник: korrespondent.net