Италия высылает посла КНДР

Италия намерена прекратить аккредитацию северокорейского посла с целью оказать давление на КНДР. Об этом заявил глава итальянского МИД Анджелино Альфано.

"Мы приняли твердое решение прекратить процедуру аккредитации посла Корейской Народно-Демократической Республики. Посол должен покинуть Италию", – сказал он.

По его словам, КНДР продолжает осуществлять ракетные и ядерные удары. Альфано также подчеркнул, что "Италия, возглавляющая Комитет по санкциям Совета Безопасности, призывает международное сообщество поддерживать давление на режим".

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп анонсировал новые санкции в отношении Северной Кореи из-за ее ядерной программы.

Источник: korrespondent.net