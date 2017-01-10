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01. 10. 2017

Италия высылает посла КНДР

Италия намерена прекратить аккредитацию северокорейского посла с целью оказать давление на КНДР. Об этом заявил глава итальянского МИД Анджелино Альфано.

"Мы приняли твердое решение прекратить процедуру аккредитации посла Корейской Народно-Демократической Республики. Посол должен покинуть Италию", – сказал он.

По его словам, КНДР продолжает осуществлять ракетные и ядерные удары. Альфано также подчеркнул, что "Италия, возглавляющая Комитет по санкциям Совета Безопасности, призывает международное сообщество поддерживать давление на режим".

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп анонсировал новые санкции в отношении Северной Кореи из-за ее ядерной программы.

Источник: korrespondent.net

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