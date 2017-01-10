В Сети появились фотографии с места крушения военного грузового самолета в столице Конго Киншасе, в результате которого возможно погибли украинцы. Снимки опубликованы в Twitter Air Disasters‏.

"Крушение Антова Ан-12 в Конго", – подписаны снимки.

Cмотрите фотогалерею: Крушение самолета в Конго: опубликовано фото

#RDC: Réflexe n°1 des premières personnes arrivées sur les lieux du crash de l'avion militaire ce matin à Kinshasa... À vomir #SociétéMalade pic.twitter.com/AwXKWIkExr — Dunia Kongo Media (@DuniaKongoMedia) 30 сентября 2017 г.

Напомним, в результате крушения военного самолета в Демократической республике Конго погибли около десятка человек. По данным СМИ, среди погибших могут быть граждане Украины.

Источник: korrespondent.net