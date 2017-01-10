В Сети появились фотографии с места крушения военного грузового самолета в столице Конго Киншасе, в результате которого возможно погибли украинцы. Снимки опубликованы в Twitter Air Disasters.
"Крушение Антова Ан-12 в Конго", – подписаны снимки.
Cмотрите фотогалерею: Крушение самолета в Конго: опубликовано фото
#RDC: Réflexe n°1 des premières personnes arrivées sur les lieux du crash de l'avion militaire ce matin à Kinshasa... À vomir #SociétéMalade pic.twitter.com/AwXKWIkExr— Dunia Kongo Media (@DuniaKongoMedia) 30 сентября 2017 г.
Напомним, в результате крушения военного самолета в Демократической республике Конго погибли около десятка человек. По данным СМИ, среди погибших могут быть граждане Украины.
Источник: korrespondent.net