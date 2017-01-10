Правительство посчитает, сколько стоят государственные земли

Министерство финансов уже готовится к земельной реформе, в госбюджет-2018 заложены средства для инвентаризации и проведения оценки и переоценки земли, которая находится в государственной собственности, сообщил в интервью журналу Корреспондент заместитель министра финансов Сергей Марченко.

"Это технологические задачи, которые мы будем выполнять в 2018 году. Мы заложили на это больше 300 млн грн. Пока бенефициарами этого будут местные бюджеты, но я думаю, что в будущем, когда будет принято политическое решение о запуске рынка земли, это позволит быть готовым к тому, что земля у нас уже будет оценена по более современным критериям", - отметил заместитель министра.

Полную версию интервью Марченко читайте в №35 журнала Корреспондент.

Напомним, ранее сообщалось, что внедрения земельной реформы больше не является обязательным условием получения транша Украиной от Международного валютного фонда.

79% граждан Украины выступают против продления искусственного ограничение права продать свой земельный пай.

Источник: korrespondent.net