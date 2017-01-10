В Конго погибли трое украинцев – ВСУ

Среди погибших во время падения военного самолета в Конго – три гражданина Украины. Об этом в воскресенье, 1 октября, сообщает 112 Украина, ссылаясь на Вооруженные силы Украины.

"Трое украинцев погибли в столице Конго Киншасе. Однако подробности не сообщили, поскольку погибшие не были военными", – говорится в сюжете.

Как сообщал Корреспондент.net, в Конго разбился военный самолет. Изначально появилась информация о 12 жертвах. Якобы Ан-12 упал из-за технических проблем.

Источник: korrespondent.net