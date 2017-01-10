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01. 10. 2017

США перебросят ударные корабли к КНДР – СМИ

В середине октября США планируют направить авианосную ударную группу ВМС США, возглавляемую атомным авианосцем Рональд Рейган, к восточному побережью КНДР. Об этом сообщают южнокорейские СМИ со ссылкой на представителя Минобороны Южной Кореи. 

Отмечается, что американские корабли перебросят для проведения совместных с кораблями ВМС Южной Кореи учений.

"Мы ведем консультации с США по плану действий авианосной ударной группой, возглавляемой атомным авианосцем Рональд Рейган, в Восточном море в районе 15 октября", – сказал южнокорейский военный.

Сообщается, что авианосец Рональд Рейган будут сопровождать несколько боевых кораблей, в том числе ракетный крейсер и эсминец, оснащенный системой противоракетной обороны Иджис, которая способна сбивать любые северокорейские баллистические ракеты, а также ударная атомная подводная лодка, оснащенная крылатыми ракетами Томагавк.

В рамках учений корабли ВМС США и Южной Кореи планируют потренироваться в обнаружении пусков, отслеживании траекторий полетов и перехватов северокорейских баллистических ракет.

Напомним, ранее, в апреле, США тоже отправляли ударную группу кораблей к Корее.

Источник: korrespondent.net

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