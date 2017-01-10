Лента RSS
Подписаться на ленту
01 октября 2017, воскресенье, 17:00
+10°C
Завтра +11°C
+10°C
Завтра +11°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,96
  • € 2,31
01. 10. 2017

Референдум в Каталонии: работают 73% участков для голосования

В Испании в день проведения референдума о независимости Каталонии открылись и работают 73% избирательных участков. Об этом сообщил пресс-секретарь правительства Каталонии Жорди Турулл.

"73% избирательных участков открыты и работают", – сообщил Турулл.

Отмечается, что правительство Каталонии позволило голосовать на любом из открытых избирательных участков.

"Мы призываем к спокойствию и терпимости", – сказал Турулл. По его словам, на компьютеры на избирательных участках не прекращаются кибератаки.

Также он обвинил правительство Испании в применении насилия к мирным гражданам и выступил с требованием отставки представителя правительственной делегации в Каталонии Энрика Милье.

Напомним, власти Каталонии 1 октября проводят референдум о независимости, который не признает Испания. Парламент автономного сообщества 6 сентября принял закон о референдуме. Избиратели должны ответить на вопрос: "Хотите ли вы, чтобы Каталония стала независимым государством с республиканской формой правления?".

Как сообщал Корреспондент.net, в Каталонии на фоне столкновений с полицией началось голосование на референдуме о независимости.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

— Ну, что нового
в школе, сын?
— Расценки, папа.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Велосипедисты в городе

Нужно ли разрешать велосипедистам ездить по проезжей части?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.