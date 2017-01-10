Референдум в Каталонии: работают 73% участков для голосования

В Испании в день проведения референдума о независимости Каталонии открылись и работают 73% избирательных участков. Об этом сообщил пресс-секретарь правительства Каталонии Жорди Турулл.

"73% избирательных участков открыты и работают", – сообщил Турулл.

Отмечается, что правительство Каталонии позволило голосовать на любом из открытых избирательных участков.

"Мы призываем к спокойствию и терпимости", – сказал Турулл. По его словам, на компьютеры на избирательных участках не прекращаются кибератаки.

Также он обвинил правительство Испании в применении насилия к мирным гражданам и выступил с требованием отставки представителя правительственной делегации в Каталонии Энрика Милье.

Напомним, власти Каталонии 1 октября проводят референдум о независимости, который не признает Испания. Парламент автономного сообщества 6 сентября принял закон о референдуме. Избиратели должны ответить на вопрос: "Хотите ли вы, чтобы Каталония стала независимым государством с республиканской формой правления?".

Как сообщал Корреспондент.net, в Каталонии на фоне столкновений с полицией началось голосование на референдуме о независимости.

Источник: korrespondent.net