СМИ: В Каталонии полиция применила резиновые пули

Полиция в Каталонии в ходе противодействия сторонникам проведения референдума о независимости использует резиновые пули. Об этом в воскресенье, 1 октября, сообщает El Pais.
По данным СМИ, примерно 35 человек получили ранения.
Отмечается, что каталонская полиция отказалась от использования этих спецсредств после того, как в мае 2014 года один из протестующих потерял глаз в результате попадания резиновой пули.
При этом запрет не распространяется на другие силы безопасности.
В то же время глава женералитата Каталонии Карлес Пуджемон обвинил испанское государство в неоправданном насилии в отношении мирных граждан.
"Необоснованное и безответственное насилие испанского государства очевидно. Неоправданное насилие, резиновые пули, изъятие урн и документов для голосования, блокирование школ – все это создает неприглядный внешний образ государства и этот позор будет сопровождать его вечно", – заявил Пуджемон.
Police are firing rubber bullets at voters during protests as the independence referendum gets under way #CatalonianReferendum pic.twitter.com/XNEuwwgZ7S— Sky News (@SkyNews) 1 октября 2017 г.
Напомним, власти Каталонии проводят 1 октября референдум о независимости, который не признает Испания. Парламент автономного сообщества 6 сентября принял закон о референдуме. Избиратели должны ответить на вопрос: "Хотите ли вы, чтобы Каталония стала независимым государством с республиканской формой правления?".
Как сообщал Корреспондент.net, в Каталонии на фоне столкновений с полицией началось голосование на референдуме о независимости.
Источник: korrespondent.net
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