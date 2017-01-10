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01. 10. 2017

СМИ: В Каталонии полиция применила резиновые пули

Полиция в Каталонии в ходе противодействия сторонникам проведения референдума о независимости использует резиновые пули. Об этом в воскресенье, 1 октября, сообщает El Pais.

По данным СМИ, примерно 35 человек получили ранения.

Отмечается, что каталонская полиция отказалась от использования этих спецсредств после того, как в мае 2014 года один из протестующих потерял глаз в результате попадания резиновой пули.

При этом запрет не распространяется на другие силы безопасности.

В то же время глава женералитата Каталонии Карлес Пуджемон обвинил испанское государство в неоправданном насилии в отношении мирных граждан.

"Необоснованное и безответственное насилие испанского государства очевидно. Неоправданное насилие, резиновые пули, изъятие урн и документов для голосования, блокирование школ – все это создает неприглядный внешний образ государства и этот позор будет сопровождать его вечно", – заявил Пуджемон.

Police are firing rubber bullets at voters during protests as the independence referendum gets under way #CatalonianReferendum pic.twitter.com/XNEuwwgZ7S

— Sky News (@SkyNews) 1 октября 2017 г.

Напомним, власти Каталонии проводят 1 октября референдум о независимости, который не признает Испания. Парламент автономного сообщества 6 сентября принял закон о референдуме. Избиратели должны ответить на вопрос: "Хотите ли вы, чтобы Каталония стала независимым государством с республиканской формой правления?".

Как сообщал Корреспондент.net, в Каталонии на фоне столкновений с полицией началось голосование на референдуме о независимости.

Источник: korrespondent.net

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