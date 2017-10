СМИ: В Каталонии полиция применила резиновые пули

Полиция в Каталонии в ходе противодействия сторонникам проведения референдума о независимости использует резиновые пули. Об этом в воскресенье, 1 октября, сообщает El Pais.

По данным СМИ, примерно 35 человек получили ранения.

Отмечается, что каталонская полиция отказалась от использования этих спецсредств после того, как в мае 2014 года один из протестующих потерял глаз в результате попадания резиновой пули.

При этом запрет не распространяется на другие силы безопасности.

В то же время глава женералитата Каталонии Карлес Пуджемон обвинил испанское государство в неоправданном насилии в отношении мирных граждан.

"Необоснованное и безответственное насилие испанского государства очевидно. Неоправданное насилие, резиновые пули, изъятие урн и документов для голосования, блокирование школ – все это создает неприглядный внешний образ государства и этот позор будет сопровождать его вечно", – заявил Пуджемон.

Police are firing rubber bullets at voters during protests as the independence referendum gets under way #CatalonianReferendum pic.twitter.com/XNEuwwgZ7S