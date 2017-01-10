Столкновения в Каталонии: почти 40 пострадавших

В Каталонии в результате столкновений с полицией пострадали 38 человек. Об этом в воскресенье, 1 октября, сообщило каталонское правительство в соцсети Twitter.

"Службы скорой помощи Каталонии предоставили помощь 38 людям, которые получили травмы в результате репрессий со стороны испанской полиции", – заявили в каталонском правительстве.

Как сообщает Reuters, большинство из пострадавших получило травмы легкой степени тяжести, а трое госпитализированы с более серьезными травмами.

Напомним, власти Каталонии 1 октября проводят референдум о независимости, который не признает Испания. Парламент автономного сообщества 6 сентября принял закон о референдуме. Избиратели должны ответить на вопрос: "Хотите ли вы, чтобы Каталония стала независимым государством с республиканской формой правления?".

Как сообщал Корреспондент.net, в Каталонии на фоне столкновений с полицией началось голосование на референдуме о независимости.

Источник: korrespondent.net