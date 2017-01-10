Лента RSS
Подписаться на ленту
01 октября 2017, воскресенье, 17:00
+10°C
Завтра +11°C
+10°C
Завтра +11°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,96
  • € 2,31
01. 10. 2017

Столкновения в Каталонии: почти 40 пострадавших

В Каталонии в результате столкновений с полицией пострадали 38 человек. Об этом в воскресенье, 1 октября, сообщило каталонское правительство в соцсети Twitter.

"Службы скорой помощи Каталонии предоставили помощь 38 людям, которые получили травмы в результате репрессий со стороны испанской полиции", – заявили в каталонском правительстве.

Как сообщает Reuters, большинство из пострадавших получило травмы легкой степени тяжести, а трое госпитализированы с более серьезными травмами.

Напомним, власти Каталонии 1 октября проводят референдум о независимости, который не признает Испания. Парламент автономного сообщества 6 сентября принял закон о референдуме. Избиратели должны ответить на вопрос: "Хотите ли вы, чтобы Каталония стала независимым государством с республиканской формой правления?".

Как сообщал Корреспондент.net, в Каталонии на фоне столкновений с полицией началось голосование на референдуме о независимости.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

— Ну, что нового
в школе, сын?
— Расценки, папа.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Велосипедисты в городе

Нужно ли разрешать велосипедистам ездить по проезжей части?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.