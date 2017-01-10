В Германии зарегистрировали первый в стране однополый брак

В Берлине в воскресенье, 1 октября, официально зарегистрирован первый в Германии однополый брак.

Отмечается, что Германии вступил в силу закон, который вводит полное и равноправное признание однополых браков. Поэтому в этот день в Берлине, Гамбурге и Ганновере специально откроют ЗАГСы, чтобы дать возможность однополым парам официально узаконить свои отношения.

Уже сообщается о регистрации однополого брака: в ратуше в берлинском районе Шенеберзи в присутствии около сотни друзей и родственников поженились двое мужчин – Карл Крайля и Бодо Менде.

Отмечается, что в столице ФРГ сегодня ожидается регистрация браков еще восемь гомосексуальных пар.

Напомним, ранее Мальта разрешила однополые браки.

Источник: Русская служба DW

Источник: korrespondent.net