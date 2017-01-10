Лента RSS
Подписаться на ленту
01 октября 2017, воскресенье, 16:56
+10°C
Завтра +11°C
+10°C
Завтра +11°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,96
  • € 2,31
01. 10. 2017

В Германии зарегистрировали первый в стране однополый брак

В Берлине в воскресенье, 1 октября, официально зарегистрирован первый в Германии однополый брак.

Отмечается, что Германии вступил в силу закон, который вводит полное и равноправное признание однополых браков. Поэтому в этот день в Берлине, Гамбурге и Ганновере специально откроют ЗАГСы, чтобы дать возможность однополым парам официально узаконить свои отношения.

Уже сообщается о регистрации однополого брака: в ратуше в берлинском районе Шенеберзи в присутствии около сотни друзей и родственников поженились двое мужчин – Карл Крайля и Бодо Менде.

Отмечается, что в столице ФРГ сегодня ожидается регистрация браков еще восемь гомосексуальных пар.

Напомним, ранее Мальта разрешила однополые браки.

Источник: Русская служба DW

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

— Ну, что нового
в школе, сын?
— Расценки, папа.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Велосипедисты в городе

Нужно ли разрешать велосипедистам ездить по проезжей части?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.