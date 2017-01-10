В Сирии полковник РФ подорвался на фугасе

В Сирии погиб командир 61-й отдельной Киркенесской бригады морской пехоты Северного флота ВМФ РФ Валерий Федянин. Об этом в воскресенье, 1 октября, сообщает СеверПост.ru со ссылкой на заявление его сослуживцев.

Отмечается, что полковник подорвался на фугасе во время выполнения боевого задания.

Из зоны конфликта его эвакуировали в Москву в военный клинический госпиталь имени Бурденко, однако от полученных ран Федянин скончался.

В Министерстве обороны РФ пока не сообщали о гибели российского военнослужащего в Сирии.

Напомним, ранее СМИ сообщали о гибели в Сирии генерала и полковника из России.

Источник: korrespondent.net