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01. 10. 2017

В Сирии полковник РФ подорвался на фугасе

В Сирии погиб командир 61-й отдельной Киркенесской бригады морской пехоты Северного флота ВМФ РФ Валерий Федянин. Об этом в воскресенье, 1 октября, сообщает СеверПост.ru со ссылкой на заявление его сослуживцев.

Отмечается, что полковник подорвался на фугасе во время выполнения боевого задания.   

Из зоны конфликта его эвакуировали в Москву в военный клинический госпиталь имени Бурденко, однако от полученных ран Федянин скончался.

В Министерстве обороны РФ пока не сообщали о гибели российского военнослужащего в Сирии. 

Напомним, ранее СМИ сообщали о гибели в Сирии генерала и полковника из России.

Источник: korrespondent.net

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