Лента RSS
Подписаться на ленту
01 октября 2017, воскресенье, 17:00
+10°C
Завтра +11°C
+10°C
Завтра +11°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,96
  • € 2,31
01. 10. 2017

В столкновениях в Каталонии пострадали 337 человек

Правительство Каталонии сообщило, что в столкновениях с полицей, пытающейся помешать проведению референдума о независимости региона, пострадали 337 человек.

Каталонские власти призвали пострадавших обращаться с официальными жалобами.

Spokesman @jorditurull: "337 people have been injured by the Spanish state police violence. We ask them to file a complaint with @mossos"

— Catalan Government (@catalangov) 1 октября 2017 г.

В свою очередь, испанские власти сообщают, что ранения получили 11 полицейских.

Отметим, что каталонские полицейские отказались исполнять приказы Мадрида. Власти Испании направили в Каталонию специальные отряды, которые силой выволакивают голосующих.

Ранее сообщалось, что полицейские применили резиновые пули и дубинки против сторонников независимости Каталонии.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

— Ну, что нового
в школе, сын?
— Расценки, папа.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Велосипедисты в городе

Нужно ли разрешать велосипедистам ездить по проезжей части?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.