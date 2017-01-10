В столкновениях в Каталонии пострадали 337 человек

Правительство Каталонии сообщило, что в столкновениях с полицей, пытающейся помешать проведению референдума о независимости региона, пострадали 337 человек.
Каталонские власти призвали пострадавших обращаться с официальными жалобами.
Spokesman @jorditurull: "337 people have been injured by the Spanish state police violence. We ask them to file a complaint with @mossos"— Catalan Government (@catalangov) 1 октября 2017 г.
В свою очередь, испанские власти сообщают, что ранения получили 11 полицейских.
Отметим, что каталонские полицейские отказались исполнять приказы Мадрида. Власти Испании направили в Каталонию специальные отряды, которые силой выволакивают голосующих.
Ранее сообщалось, что полицейские применили резиновые пули и дубинки против сторонников независимости Каталонии.
Источник: korrespondent.net