В Марселе теракт, погибли двое прохожих - СМИ

Неизвестный с ножом напал на прохожих на железнодорожной станции Сен-Шарль в Марселе, передает Le Figaro.

По предварительным данным, от рук преступника погибли два человека, после чего полиция застрелила нападавшего.

Le Figaro отмечает, что он кричал "Аллах акбар". По словам неофициального источника в полиции, случившееся расценивается как террористический акт.

Полиция продолжает спецоперацию и просит местных жителей по возможности избегать района Сен-Шарль. Движение поездов временно прервано.

15 сентября в Лондоне на станции метро Парсонс-Грин произошел взрыв. Сработало самодельное взрывное устройство небольшой мощности. Полиция расценила произошедшее терактом.

В тот же день, во французском городе Шалон-сюр-Сонна мужчина с молотком и криками "Аллах Акбар" бросался на женщин.

17 сентября Генеральное управление национальной полиции Франции предупредило об опасности терактов на железных дорогах по всей Европе, а также о планах экстремистов организовать серию лесных пожаров и отравить продукты питания.

Источник: korrespondent.net