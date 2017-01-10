Депутат Госдумы РФ, член фракции Коммунистической партии Казбек Тайсаев посетил ы Донецке показ российского фильма Крым, посвященный аннексии полуострова, сообщает сепаратистское агентство ДАН.

На фотографии Тайсаев сидит в зале кинотеатра Звездочка вместе с главой так называемой Компартии ДНР Борисом Литвиновым. Их обнимает художница, супруга бывшего заместителя главы "администрации Донецка" Игоря Пономаренко - Татьяна Пономаренко-Левераш.

Кроме того, 30 сентября выступили российские артисты Иосиф Кобзон и Стас Пьеха.

Cмотрите фотогалерею: Депутат Госдумы РФ посетил Донецк

Отметим, что ранее в ДНР Александра Захарченко назвали "цветом России", поскольку глава самопровозглашенный республики находился в одном зале с президентом РФ Владимиром Путиным на юбилейном концерте Кобзона в Москве.

Источник: korrespondent.net