Депутат Госдумы РФ, член фракции Коммунистической партии Казбек Тайсаев посетил ы Донецке показ российского фильма Крым, посвященный аннексии полуострова, сообщает сепаратистское агентство ДАН.
На фотографии Тайсаев сидит в зале кинотеатра Звездочка вместе с главой так называемой Компартии ДНР Борисом Литвиновым. Их обнимает художница, супруга бывшего заместителя главы "администрации Донецка" Игоря Пономаренко - Татьяна Пономаренко-Левераш.
Кроме того, 30 сентября выступили российские артисты Иосиф Кобзон и Стас Пьеха.
Cмотрите фотогалерею: Депутат Госдумы РФ посетил Донецк
Источник: korrespondent.net