Референдум в Каталонии: полиция убегала от толпы

МВД Испании опубликовало на своей странице в Twitter видео нападения толпы на сотрудников Гражданской гвардии.

"Продолжается насилие в отношении сотрудников Гражданской гвардии. Они убегают от людей, которые бросают в них камни", - говорится в сообщении ведомства.

На видеозаписи видно, как несколько правоохранителей убегают от толпы людей, которые забрасывают их камнями.

Сотрудников Гражданской гвардии дожидались два внедорожника, они сели в один из них. Когда автомобили уезжали, толпа продолжала забрасывать их камнями.

Continúa la violencia contra los agentes. @guardiacivil se retira expeditivamente bajo una lluvia de piedras lanzadas en grupo#EstamosporTI pic.twitter.com/wQsL5hMsL1 — Ministerio Interior (@interiorgob) 1 октября 2017 г.

МВД Испании обвинило сторонников референдума в том, что они используют в своих интересах подростков, которые забрасывают камнями полицейских. По данным ведомства, в результате столкновений пострадали 11 сотрудников правоохранительных органов.

Ранее правительство Каталонии сообщало, что в результате попыток полицейских сорвать референдум о независимости пострадали 337 человек.

В Каталонии 1 октября начался референдум о независимости, несмотря на запрет властей Испании. Полиция начала изымать урны с бюллетенями и разгонять людей, которые пришли на голосование.

Против сторонников независимости Каталонии правоохранители применили дубинки и резтиновые пули.

По последним данным каталонских властей, явка на референдум составила 50 процентов.

Источник: korrespondent.net