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01. 10. 2017

Трамп назвал тратой времени переговоры с КНДР

Президент США Дональд Трамп назвал переговоры госсекретаря Рекса Тиллерсона с властями КНДР напрасной тратой времени. Об этом Трамп написал в Twitter.

"Я сказал нашему замечательному государственному секретарю Рексу Тиллерсону, что он только тратит понапрасну время, пытаясь вести переговоры с "маленьким человеком-ракетой". Сохраняй силы, Рекс. Мы сделаем то, что должно быть сделано", - добавил Трамп, не объяснив, что он конкретно имеет в виду.

Вечером 30 сентября Тиллерсон в ходе поездки в Китай рассказал, что пытался через каналы коммуникации с Пхеньяном выяснить, чего же именно добивается руководство КНДР. Однако, как объяснил госсекретарь США, в Северной Корее так и ответили на этот вопрос.

"Мы можем говорить с ними, и мы делаем это", - подчеркнул Тиллерсон.

Утром 1 октября КНДР выступила с очередным воинственным заявлением в адрес Трампа. Представитель страны пообещал США "море огня" и "конец света". А США направили к берегам Северной Кореи ударные корабли.

Напомним, 26 сентября США приняли пакет санкций против восьми банков КНДР и 26 человек, которые, по мнению американского ведомства, были связаны с "финансовыми сетями" КНДР. 

Источник: korrespondent.net

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