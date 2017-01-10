В РФ на митинге против цензуры Youtube задержали 22 человека

В Москве во время митинга против цензуры в интернете были задержаны 22 человека, в том числе четыре журналиста. Об этом сообщил РБК координатор движения Артподготовка Александр Расторгуев.

По его словам, полиция задержала их, поскольку те "мешали проходу граждан".



Митинг против цензуры в YouTube проходил у офиса Google в Москве. Расторгуев рассказал, что у офиса Google собрались противники "сотрудничества YouTube с российскими властями".

"Без лозунгов, без плакатов. Собрались поговорить и выразить российскому YouTube [протест]. Он "списывает" голоса просмотров у очень многих оппозиционных блогеров, так меньшее количество людей их смотрит", - рассказал Расторгуев.



О том, что на митинге начались задержания, сообщал также правозащитный ресурс ОВД-Инфо, который занимается мониторингом политических преследований в России.

Возле офиса ютуба только что задержали человека в белой маске. Повод для задержания - маска pic.twitter.com/VoUNHCPfWL — Денис Стяжкин (@styazshkin) 1 октября 2017 г.

26 августа в Москве прошел митинг за свободу интернета, участники которого выступали против цензуры и требовали отменить статью 282 Уголовного кодекса РФ.

Источник: korrespondent.net