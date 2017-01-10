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01. 10. 2017

Каталония: Испания в судах ответит за насилие

В правительстве Каталонии пригрозили Испании международными судами из-за насилия во время референдума о независимости, передает Reuters.

"Испания скомпрометировала сама себя и будет отвечать [за это] в международных судах", - сказал официальный представитель каталонского правительства Жорди Турулл.

По последним данным, 465 человек пострадали в столкновениях с полицией в день проведения референдума о независимости Каталонии.

Тем временем в Барселоне, столице Каталонии, полицейские проводят расследование по факту гибели трех человек в одном из зданий. Однако неизвестно, связана ли их смерть с референдумом.

В Каталонии 1 октября начался референдум о независимости, несмотря на запрет властей Испании. Полиция начала изымать урны с бюллетенями и разгонять людей, которые пришли на голосование.

Против сторонников независимости Каталонии правоохранители применили дубинки и резиновые пули.

По последним данным каталонских властей, явка на референдум составила 50 процентов.

Референдум о независимости каталонии. Фоторепортаж

Cмотрите фотогалерею: Каталония: Испания в судах ответит за насилие

Источник: korrespondent.net

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