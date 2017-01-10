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01. 10. 2017

Киев: В ОБСЕ на Донбассе выросло число россиян

В составе миссии ОБСЕ на Донбассе в течение прошедшего года значительно выросло количество представителей РФ и дружественных к ней стран, заявила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко, передает Интерфакс-Украина.

"Очень часто в миссии есть представители тех стран, которые имеют особые сентименты к Москве, и иногда они не замечают очевидных обстрелов. За последний год, кстати, в СММ ОБСЕ вдвое выросло присутствие россиян, в несколько раз выросло присутствие сербов, белорусов", - сказала Геращенко в интервью ТСН. Тиждень.

Напомним, что одним из условий Украины по миротворцам ООН на Донбассе является отсутствие среди них россиян.

Источник: korrespondent.net

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