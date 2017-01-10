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01. 10. 2017

В Каталонии закончился референдум о независимости

В Каталонии закрылись те участки по голосованию на референдуме о независимости, которые в течение дня не успели закрыть сотрудники полиции и Гражданской гвардии, передает Reuters.

Голосование в Каталонии завершилось в 21.00 по Киеву. Власти области пообещали в ближайшее время начать подсчет голосов.

При этом представитель каталонского правительства Хорди Турулл рассказал, что не знает, когда удастся опубликовать результаты референдума, поскольку все избирательные участки отключены от ЦИК Испании.

Испанская полиция и Гражданская гвардия в течение всего дня пытались сорвать референдум, закрывая участки в различных районах Каталонии. Всего было закрыто более 90 участков.

При этом полицейские нередко вступали в конфликт с людьми, которые мешали им пройти в здания школ, переоборудованные под избирательные участки.

Против сторонников независимости Каталонии правоохранители применили дубинки и резиновые пули. По последним данным, 465 человек пострадали в столкновениях с полицией в день проведения референдума о независимости Каталонии.

Референдум о независимости каталонии. Фоторепортаж

Cмотрите фотогалерею: В Каталонии закончился референдум о независимости

Источник: korrespondent.net

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