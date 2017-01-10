Лента RSS
Подписаться на ленту
02 октября 2017, понедельник, 00:57
+11°C
Завтра +12°C
+11°C
Завтра +12°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,96
  • € 2,31
01. 10. 2017

Матиос: Каждый украинец должен иметь оружие

Заместитель Генпрокурора, главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что каждый украинец должен иметь оружие для защиты своей жизни, передает 112 Украина.

"Время сейчас очень динамичное. Я исповедую принцип, что каждый украинец должен иметь оружие и иметь возможность в случае смутных времен сохранить или защитить свою жизнь", - сказал он эфире телеканала.

Матиос подтвердил, что носит с собой табельное оружие, потому что это ему позволяет статус военнослужащего. Он также подчеркнул, что применял оружие только в тире или на полигоне.

26 сентября сообщалось, что за 20 дней полицейские в ходе спецоперации из незаконного оборота изъяли более 600 единиц оружия и 18 тонн взрывчатки.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

— Ну, что нового
в школе, сын?
— Расценки, папа.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Велосипедисты в городе

Нужно ли разрешать велосипедистам ездить по проезжей части?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.