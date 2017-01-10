Матиос: Каждый украинец должен иметь оружие

Заместитель Генпрокурора, главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что каждый украинец должен иметь оружие для защиты своей жизни, передает 112 Украина.

"Время сейчас очень динамичное. Я исповедую принцип, что каждый украинец должен иметь оружие и иметь возможность в случае смутных времен сохранить или защитить свою жизнь", - сказал он эфире телеканала.

Матиос подтвердил, что носит с собой табельное оружие, потому что это ему позволяет статус военнослужащего. Он также подчеркнул, что применял оружие только в тире или на полигоне.

26 сентября сообщалось, что за 20 дней полицейские в ходе спецоперации из незаконного оборота изъяли более 600 единиц оружия и 18 тонн взрывчатки.

Источник: korrespondent.net