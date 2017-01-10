Попытки провести референдум о независимости Каталонии провалились, заявил премьер-министр Испании Мариано Рахой, передает El Mundo.

По подсчетам Мадрида, большинство каталонцев проигнорировали голосование, "подтвердив, что они достойные граждане".

"Они знали, что этот референдум незаконен, неправомерен и неконституционен", - подчеркнул премьер.

Рахой отметил, что испанское правительство сделало все возможное для обеспечения безопасности граждан, и он берет на себя всю ответственность за принятые для этого решения.

При этом он считает возможным продолжение диалога с властями Каталонии: "Я не закрываю никаких дверей".

Тем временем правительство Каталонии заявило, что при столкновениях с правоохранительными органами во время референдума о независимости региона пострадали 761 человек.

"Мы должны подсчитывать голоса, а не жертвы полицейских репрессий. Число пострадавших граждан, защищающих избирательные бюллетени, увеличилось до 761 человек", - говорится в сообщении правительсвта в Twitter.

Испанская полиция и Гражданская гвардия в течение всего дня пытались сорвать референдум, закрывая участки в различных районах Каталонии. Всего было закрыто более 90 участков.

При этом полицейские нередко вступали в конфликт с людьми, которые мешали им пройти в здания школ, переоборудованные под избирательные участки.

Против сторонников независимости Каталонии правоохранители применили дубинки и резиновые пули. По последним данным, 465 человек пострадали в столкновениях с полицией в день проведения референдума о независимости Каталонии.

Референдум о независимости каталонии. Фоторепортаж

Cмотрите фотогалерею: Мадрид: Референдум в Каталонии провалился

Источник: korrespondent.net