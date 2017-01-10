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01. 10. 2017

Трамп: Я справлюсь с Северной Кореей

Президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что "милое обращение" с лидером Северной Кореи на протяжении многих лет не помогло решить ядерную проблему, и заявил, что ему удастся это сделать.

"Милое обращение с Человеком-ракетой (лидер КНДР – ред.) не работало на протяжении 25 лет, почему это должно сработать сейчас? (Билл) Клинтон не справился, (Джордж) Буш (младший) не справился и (Барак) Обама не справился. Я справлюсь", − подчеркнул Трамп.

Отметим, американский лидер регулярно называет "человеком-ракетой" нынешнего северокорейского руководителя Ким Чен Ына. Он занял пост главы республики в 2011 году после смерти отца Ким Чен Ира, а тот в свою очередь стал лидером страны в 1994 году после смерти отца и основателя КНДР Ким Ир Сена.

Таким образом, Трамп в своем твите назвал "человеком-ракетой" сразу трех руководителей Северной Кореи.

Госдеп: КНДР не желает вести мирные переговоры

Напомним, ранее президент США назвал напрасной тратой времени переговоры главы Госдепа Рекса Тиллерсона с властями Северной Кореи.

Источник: korrespondent.net

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