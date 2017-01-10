Умер раненый в Сирии полковник − Минобороны РФ

В Минобороны РФ сообщили, что полковник Валерий Федянин, получивший ранение в Сирии, скончался в московском госпитале.

Напомним, ранее сослуживцы командира 61-й отдельной Киркенесской бригады морской пехоты Северного флота ВМФ России сообщили о его ранении и смерти.

Отмечается, что Федянин занимался доставкой гуманитарной помощи в сирийской провинции Хама.

"Под автомобилем, на котором следовал российский офицер, террористами был подорван фугас. В результате взрыва Валерий Федянин получил множественные ранения", − информировали в оборонном ведомстве.

Полковник был доставлен из Сирии в главный военный клинический госпиталь Минобороны России, однако спасти его не удалось.

Напомним, в сентябре в Сирии погиб российский генерал-лейтенант Валерия Асапов, который был смертельно ранен в результате разрыва мины.

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Источник: korrespondent.net