Умер раненый в Сирии полковник − Минобороны РФ

В Минобороны РФ сообщили, что полковник Валерий Федянин, получивший ранение в Сирии, скончался в московском госпитале.
Отмечается, что Федянин занимался доставкой гуманитарной помощи в сирийской провинции Хама.
"Под автомобилем, на котором следовал российский офицер, террористами был подорван фугас. В результате взрыва Валерий Федянин получил множественные ранения", − информировали в оборонном ведомстве.
Полковник был доставлен из Сирии в главный военный клинический госпиталь Минобороны России, однако спасти его не удалось.
Напомним, в сентябре в Сирии погиб российский генерал-лейтенант Валерия Асапов, который был смертельно ранен в результате разрыва мины.
СМИ: В Сирии погибли еще двое военных России
Источник: korrespondent.net
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