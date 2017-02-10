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02. 10. 2017

Дела по взрывам в Сватово и Балаклее передаются в суд − Луценко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил в эфире 1+1, что выводы следствия по взрывам артилерийских складов в Сватово (Луганская область) и Балаклее (Харьковская область) передаются в суд.

"Выводы по Сватово, по Балаклее есть в распоряжении следствия, они передаются в суд", − информировал генпрокурор.

Он также сообщил, что по результатам событий в Сватово и Балаклее был уволен заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Владимир Хижий, а всего − около 80 генералов и офицеров.

Ранее министр обороны Украины Степан Полторак сообщил, кого и как наказали за взрывы в Сватово и Балаклее.

Источник: korrespondent.net

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