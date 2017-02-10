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02. 10. 2017

В Каталонии созывают всеобщую забастовку

В Каталонии лидеры общественных националистических организаций объявили, что созывают всеобщую забастовку 3 октября, передает РИА Новости.

Глава организации Omnium Cultural Жорди Куишар заявил на митинге в центре Барселоны, что 3 октября должна состояться "национальная забастовка".

Во время своего выступления он поздравил каталонцев с проведением референдума, несмотря на жесткие меры со стороны испанских властей.

"Мы, общественные организации, будем достойными представителями образцового каталонского народа". Он назвал 1 октября "историческим днем". "Сегодня все только начинается", − отметил Куишар.

На митинге также выступил лидер другой крупной националистической организации Жорди Санчес, который призвал председателя женералитета Карлеса Пучдемона объявить независимость. 

Напомним, жители Каталонии 1 октября проголосовали на референдуме о независимости, который не признает испанское правительство. Несмотря на действия полиции, на ряде участков голосование состоялось. По данным властей автономии, в результате столкновений с сотрудниками правоохранительных органов пострадали свыше 800 человек.

Источник: korrespondent.net

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