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02. 10. 2017

Ответственность за нападение в Марселе взяло ИГ

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение в Марселе, жертвами которого стали две женщины. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информационное агентство боевиков Amaq.

Напомним, в воскресенье, 1 октября, неизвестный с криками "Аллах акбар!" набросился с ножом на прохожих на вокзале Сен-Шарль в Марселе, убив двух молодых женщин. Нападавшего ликвидировала полиция.

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Ранее сообщалось, что во французском городе Шалон-сюр-Сонна мужчина с молотком бросался на женщин, выкрикивая "Аллах Акбар!". В результате нападения две женщины получили травмы, злоумышленника разыскивает полиция.

Источник: korrespondent.net

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