За отделение Каталонии от Испании 90% голосов

Около 90% каталонцев проголосовали за независимость от Испании, сообщает La Vanguardia.

Отмечается, что на данный момент обработано 2 миллиона 262 тысячи бюллетеней и более двух миллионов человек высказались за самоопределение Каталонии.

Ранее власти региона оценили явку на референдуме приблизительно в три миллиона человек, а всего в Каталонии около 7,5 миллиона населения.

Также издание сообщает, что 770 тысячам избирателей не удалось проголосовать из-за вмешательства правоохранителей.

Сотни людей ожидают результатов референдума на площади Каталонии в центре Барселоны.

El conseller Jordi Turull anuncia que de los 2.262.464 votos escrutados el 90% ha votado por el sí a la independencia de #Catalunya pic.twitter.com/GZTDGoTPJ0 — Marco Aracama (@MarcoAracama) 1 октября 2017 г.

Напомним, в Каталонии 1 октября состоялся референдум о независимости, который не признает испанское правительство. По данным властей автономии, в результате столкновений с сотрудниками правоохранительных органов во время проведения голосования пострадали свыше 800 человек.

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Источник: korrespondent.net