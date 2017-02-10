Наблюдатели: Референдум в Каталонии нужно признать

Глава делегации международных наблюдателей, бывший министр иностранных дел Словении Димитрий Рупель сообщил журналистам, что процесс голосования на референдуме в Каталонии был организован в соответствии с законодательством Испании, передает РИА Новости.



"Что касается организации работы избирательных участков, мы считаем, что процесс был подготовлен тщательно и в соответствии с существующим законодательством Королевства Испания", − зачитал Рупель доклад наблюдателей за референдумом.



Также была отмечена высокая явка избирателей.

"Мы отметили, что явка была достаточно высокой. Однако у меня сейчас нет точных цифр", − информировал глава делегации международных наблюдателей.



Рупель также заявил, что международное сообщество должно принять во внимание результаты голосования в регионе, которое стало "демонстрацией решимости народа Каталонии".

"Это стало примером успешной мобилизации каталонской нации. Результаты референдума должны быть приняты во внимание международным сообществом в целом, а также Евросоюзом, Советом Европы и испанскими властями", − подчеркнул наблюдатель.

Он также выразил надежду, что "в ближайшее время испанское правительство начнет переговоры с правительством Каталонии".

Ранее сообщалось, что 1 октября в Каталонии состоялся референдум о независимости, который не признает испанское правительство.

По предварительным данным, около 90% проголосовавших каталонцев поддержали отделение от Испании.

Источник: korrespondent.net