Матиос перечислил оружие и солдат РФ на Донбассе

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил в эфире 112 Украина, что на неподконтрольной Украине территори Донбасса находится российская военная сила, равная силам почти всех европейских стран-членов НАТО.

“На территории ОРДЛО на данный момент находится суммарно военная мощь и военная сила (России − ред.), которая равняется почти всем странам НАТО Европы”, − указал он.

Прокурор также перечислил российское оружие, которое применяют на Донбассе.

"Танки – 650 штук, боевые бронированные машины – 1310 штук, артиллерия различных калибров (в том числе крупнокалиберная, запрещенная минскими соглашениями) – почти 500 стволов, реактивные системы залпового огня – почти 260 единиц, зенитно-ракетные комплексы – до 100 единиц", – информировал главный военный прокурор.

По его словам, общее количество россиян на Донбассе составляет 11 тысяч человек, среди которых три тысячи кадровых военных.

"Российская Федерация на данный момент находится на Донбассе в количестве почти трех тысяч человек в составе двух батальйонно-тактических групп, одной ротно-тактической группы, на вооружении которых, кроме перечисленных выше единиц, почти 200 танков, 400 боевых бронированных машин, 140 единиц артиллерии и новейшие образцы зенитно-ракетных комплексов", – сообщил Матиос.

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Ранее глава Донецкой ОВГА Павел Жебривский заявил, что на Донбассе находятся до четырех тысяч российских военных, без учета наемников.

Источник: korrespondent.net