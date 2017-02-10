Референдум в Каталонии: более тысячи пострадавших

В результате столкновений с испанской полицией у избирательных участков в Каталонии во время проведения референдума более тысячи человек пострадали, передает Интерфакс со ссылкой на органы здравоохранения региона.

Отмечается, что 294 человека пострадали в Барселоне, 355 человек в предместьях города, 46 раненых в центральной части Каталонии, 27 человек − в Таррагоне, 249 − в Жироне, 111 в Льейде, 55 человек − в регионе Террес-де-Лебре.

Как минимум двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Одному из них в глаз попала резиновая пуля, у другого случился сердечный приступ.

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Ранее сообщалось о 800 пострадавших в результате столкновении с полицией.

Напомним, после закрытия избирательных участков премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что референдум в Каталонии не состоялся, а большинство законопослушных граждан его проигнорировали.

По данным местных властей, в голосовании приняли участие около трех миллионов человек, а отделение от Испании одобрили 90% из них.

Источник: korrespondent.net