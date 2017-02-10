СМИ: В Калиновке уничтожено больше снарядов, чем за три года на Донбассе

В результате взрывов на военных складах в Калиновке было уничтожено больше боеприпасов, чем украинская армия истратила за три года на Донбассе, передает ТСН.



По данным телеканала из неофициальных источников, на складах в Калиновке находились около 200 тысяч тонн снарядов, мин и ракет. При этом значительная часть боеприпасов хранилась под открытым небом без элементарных условий под наблюдением всего 63 человек, из которых часть − пенсионеры.

По данным Минобороны, всего было уничтожено 32 тысячи тонн снарядов стоимостью 800 миллионов долларов.

При этом, отмечает ТСН, за три года операции на Донбассе, украинская армия использовала 24 тысячи тонн боеприпасов.

Ранее министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что на складах в Калиновке находились 83 тысячи тонн боеприпасов.

Напомним, 26 сентября вблизи города Калиновка начались взрывы на территории арсенала Минобороны. С территории Винницкого и Калиновского районов эвакуировали около 30 тысяч человек.

Источник: korrespondent.net