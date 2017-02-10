США и Дания проведут наблюдательный полет над РФ

В Минобороны РФ сообщили, что совместная миссия США и Дании проведет наблюдательный полет над Россией.
"В период с 2 по 7 октября в рамках реализации международного Договора по открытому небу совместная миссия США и Дании выполнит наблюдательный полет над территорией Российской Федерации на американском самолете наблюдения ОС-135Б с аэродрома Кубинка", − говорится в сообщении оборонного ведомства.
Отмечается, что в ходе выполнения полета по согласованному маршруту российские специалисты на борту самолета наблюдения будут контролировать строгое соблюдение параметров полета и применения предусмотренной договором аппаратуры наблюдения.
Три страны выполнят наблюдательный полет над Украиной
Ранее сообщалось, что миссия США и Украины проведет наблюдательный полет над территорией Беларуси и России.
Источник: korrespondent.net