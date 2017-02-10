Лента RSS
Подписаться на ленту
02 октября 2017, понедельник, 07:05
+11°C
Завтра +12°C
+11°C
Завтра +12°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,96
  • € 2,31
02. 10. 2017

ГПУ: Взрывы в Сватово и Балаклее − диверсия России

 
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил в эфире ТСН, что взрывы на военных складах в Сватово и Балаклее, это чистая диверсия, которая состоялась со стороны Российской Федерации.
 
"Следствие точно знает, что в Балаклее 23 марта 2017 года радиолокационными службами Украины зафиксирован беспилотный летательный аппарат, который двигался на низких высотах от границы с Россией, минуя физические препятствия, и долетел до места назначения – города Балаклея", − указал генпрокурор.
 
По его словам, с беспилотника были осуществлены два пуска управляемых ракет. После этого летательный аппарат покинул военный склад и полетел в направлении РФ. 
 
"Следствие считает, что причиной взрывов в Балаклее была четкая диверсионная работа с применением термобаричного снаряда, который пробил бетонные укрытия и взорвал склад. Со стороны диверсантов, очевидно, Российской Федерации", − подчеркнул Луценко и добавил, что в отношении Сватово у прокуратуры аналогичные выводы.
 
Касательно ситуации в Калиновке следствие рассматривает несколько версий.
 
"Для меня основными являются – диверсия (и я знаю факты, которые на это указывают), а также преступная халатность по необеспечению нормальной охраны этого крупного склада боеприпасов соответствующими должностными лицами Генерального штаба Украины", − отметил глава ГПУ.
 
Дела по взрывам в Сватово и Балаклее передаются в суд − Луценко
 
Ранее Луценко заявил, что существует версия, согласно которой к взрывам боеприпасов на складах в Калиновке привел заложенный детонатор.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

— Ну, что нового
в школе, сын?
— Расценки, папа.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Велосипедисты в городе

Нужно ли разрешать велосипедистам ездить по проезжей части?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.