ГПУ: Взрывы в Сватово и Балаклее − диверсия России

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил в эфире ТСН, что взрывы на военных складах в Сватово и Балаклее, это чистая диверсия, которая состоялась со стороны Российской Федерации.

"Следствие точно знает, что в Балаклее 23 марта 2017 года радиолокационными службами Украины зафиксирован беспилотный летательный аппарат, который двигался на низких высотах от границы с Россией, минуя физические препятствия, и долетел до места назначения – города Балаклея", − указал генпрокурор.

По его словам, с беспилотника были осуществлены два пуска управляемых ракет. После этого летательный аппарат покинул военный склад и полетел в направлении РФ.

"Следствие считает, что причиной взрывов в Балаклее была четкая диверсионная работа с применением термобаричного снаряда, который пробил бетонные укрытия и взорвал склад. Со стороны диверсантов, очевидно, Российской Федерации", − подчеркнул Луценко и добавил, что в отношении Сватово у прокуратуры аналогичные выводы.

Касательно ситуации в Калиновке следствие рассматривает несколько версий. "Для меня основными являются – диверсия (и я знаю факты, которые на это указывают), а также преступная халатность по необеспечению нормальной охраны этого крупного склада боеприпасов соответствующими должностными лицами Генерального штаба Украины", − отметил глава ГПУ. Дела по взрывам в Сватово и Балаклее передаются в суд − Луценко Ранее Луценко заявил, что существует версия, согласно которой к взрывам боеприпасов на складах в Калиновке привел заложенный детонатор.

Источник: korrespondent.net