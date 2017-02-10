Глава Каталонии: Результаты референдума впечатляют

Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон написал в Twitter, что результаты референдума о независимости автономии от Испании впечатляющие.

"Впечатляющий ответ граждан. Легитимность и достоинство", − прокомментировал Пучдемон итоги голосования.

impressionant la resposta dels ciutadans. Legitimitat i dignitat! https://t.co/avK4YiB1eT — Carles Puigdemont (@KRLS) 1 октября 2017 г.

Ранее глава Каталонии заявил, что жители автономии добились права на суверенитет. Он призвал Евросоюз не игнорировать нарушение прав человека со стороны испанской полиции и выразил готовность к диалогу с Мадридом.

Официальный представитель правительства Каталонии Жорди Турул информировал, что за отделение от Испании высказались 90% проголосовавших на референдуме. Всего в нем приняли участие 2,3 миллиона человек из 5,3 миллиона, имеющих право голоса.

Фото: twitter.com/govern Результаты референдума в Каталонии

Напомним, 1 октября в Каталонии состоялся референдум о независимости, который не признает испанское правительство.

В результате столкновений с испанской полицией у избирательных участков во время голосования более тысячи человек пострадали.

Источник: korrespondent.net