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02. 10. 2017

Глава Каталонии: Результаты референдума впечатляют

Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон написал в Twitter, что результаты референдума о независимости автономии от Испании впечатляющие.

"Впечатляющий ответ граждан. Легитимность и достоинство", − прокомментировал Пучдемон итоги голосования.

impressionant la resposta dels ciutadans. Legitimitat i dignitat! https://t.co/avK4YiB1eT

— Carles Puigdemont (@KRLS) 1 октября 2017 г.

Ранее глава Каталонии заявил, что жители автономии добились права на суверенитет. Он призвал Евросоюз не игнорировать нарушение прав человека со стороны испанской полиции и выразил готовность к диалогу с Мадридом.

Официальный представитель правительства Каталонии Жорди Турул информировал, что за отделение от Испании высказались 90% проголосовавших на референдуме. Всего в нем приняли участие 2,3 миллиона человек из 5,3 миллиона, имеющих право голоса.

Фото: twitter.com/govern
Результаты референдума в Каталонии

Напомним, 1 октября в Каталонии состоялся референдум о независимости, который не признает испанское правительство.

В результате столкновений с испанской полицией у избирательных участков во время голосования более тысячи человек пострадали.

Источник: korrespondent.net

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