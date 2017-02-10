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02. 10. 2017

В космос запустят три "украинские" ракеты

На ноябрь 2017 года запланирован запуск в космос трех ракет, созданных при участии Украины. Об этом сообщает Аэрокосмический портал Украины со ссылкой на сайт spaceflightnow.com.

В ноябре 2017 года планируется осуществить пуски трех ракет-носителей, созданных при участии Украины, – говорится в сообщении.

В частности, состоятся запуски ракетоносителей Вега (8 ноября), Антарес (10 ноября) и Зенит (точная дата не указана).

Фото: скриншот с сайта spaceflightnow.com 
 

Специалисты напоминают, что маршевый двигатель РД-843 4-й ступени европейской ракеты-носителя легкого класса Vega разработан госпредприятием Конструкторское бюро Южное им. М.К. Янгеля и изготовлен ГП Производственное объединение Южный машиностроительный завод им. А.М. Макарова. Этот пуск будет одиннадцатым в рамках программы Vega и третьим в 2017 году.

Основную конструкцию первой ступени американской ракеты-носителя среднего класса Antares создают украинские предприятия космической отрасли КБ Южное им. М.К. Янгеля и ПО Южный машиностроительный завод им. А.М. Макарова (оба Днепр) в кооперации с предприятиями Хартрон-АРКОС (Харьков), Хартрон-ЮКОМ (Запорожье), Чезара, Рапид (Чернигов) и др.

Ракета-носитель Зенит разработана КБ Южное им. М.К. Янгеля и изготовлена госпредприятием Производственное объединение Южный машиностроительный завод им. А.М. Макарова в кооперации с другими предприятиями. Ракета является одной из самых успешных в мире и предназначена для доставки космических аппаратов средней массы на средние, высокие круговые и эллиптические околоземные орбиты, включая переходную к геостационарной и геостационарную орбиты.

Как сообщал Корреспондент.net, в России раскритиковали новые ракеты Южмаша. Россияне не верят, что украинский завод сможет наладить производство двигателей.

Ранее Южмаш сообщил о заключении контракта с российской компанией S7 Sea Launch на производство и поставку 12 ракет-носителей Зенит.

Источник: korrespondent.net

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