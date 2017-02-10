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02. 10. 2017

В России на учениях погиб десантник

Во время военных учений в российской Бурятии погиб военнослужащий воздушно-десантных войск во время прыжка с парашютом. Об этом сообщает РИА Новости.

"29 сентября 2017 года при выполнении плановых учебно-тренировочных прыжков с парашютом погиб военнослужащий по контракту соединения ВДВ, дислоцированного в Республике Бурятия", – отметили в пресс-службе Восточного военного округа РФ.

По предварительной информации, во время прыжка у десантника не сработал основной парашют.

Сейчас с целью установления обстоятельств инцидента на месте происшествия работает комиссия воинской части вместе со следственными органами.

Позже в соцсети появилось видео инцидента, которое, судя по всему, сняли сослуживцы погибшего.

Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика!

В Бурятии у десантника не раскрылся парашют во время тренировочного прыжка pic.twitter.com/JstJCcLcJ4

— #MDK (@mudakoff) 1 октября 2017 г.

Каксообщал Корреспондент.net, ранее на полигоне в России при взрыве погиб военный, еще пятеро были ранены. При стрельбах из танка снаряд разорвался рядом с укрытием.

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Источник: korrespondent.net

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