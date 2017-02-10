Небо над Винницей закрыли еще на неделю

Запрет на выполнение полетов в районе горения складов с боеприпасами в Винницкой области продлен до 20:59 9 октября, однако с гораздо меньшим радиусом.

Как сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Украэроцентр, радиус запрета составляет 5 км с центром в Калиновке, вертикальные границы запрета – от поверхности земли до высоты 4250м.

Напомним, на территории военных частей в Калиновском районе Винницкой области вечером 26 сентября, начался пожар и взрывы боеприпасов.

Украэроцентр после получения оперативной информации в 23:45 того же дня установил запрет использования воздушного пространства над складами боеприпасов в радиусе 50 и неограниченной высоты, далее следовали изменения.

Так, если по состоянию на вечер 27 сентября запрет, введенный 26 сентября в радиусе 50 км от поверхности до неограниченной высоты был продлен до 23:59 1 октября и сокращен до 12 км. радиуса и 4,25 тыс. м., то последующее обновленное ограничение было введено до 02:59 2 октября в радиусе 40 км с центром в Калиновке и от поверхности до неограниченной высоты.

Каксообщал Корреспондент.net, по состоянию на утро 2 октября на складах боеприпасов в Калиновке продолжается одиночная детонация боеприпасов.

Накануне СМИ сообщили, что в результате взрывов в Калиновке было уничтожено больше боеприпасов, чем украинская армия истратила за три года на Донбассе.

Источник: korrespondent.net