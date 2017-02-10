Минфин ожидает тяжелые дискуссии по бюджету-2018 в Раде

Министерство финансов ожидает тяжелых дискуссий в Верховной Раде вокруг проекта государственного бюджета на 2018 год, сообщил заместитель министра финансов Сергей Марченко в интервью журналу Корреспондент.

"Мы только начали диалог с парламентом. Было представление проекта на бюджетном комитете — депутаты уже недовольны. Мне сказали, что так просто в этом году мы уже не отделаемся. Депутаты сейчас стали умнее и лучше разбираются в деталях бюджетного процесса [смеется]", - отметил Марченко.

По его словам, для Министерства финансов важно пройти бюджетный процесс с «минимальными потерями». При этом он затруднился ответить на вопрос внесут ли депутаты в госбюджет какие-то изменения, связанные с грядущими выборами.

"Для депутатского корпуса важен не так баланс, как конкретные статьи расходов и приоритетные направления. В поправках к бюджету все будет четко прослеживаться. А кто-то будет банально сбивать бюджет миллионами социально-популярных поправок", - добавил замминистра.

Полную версию интервью Марченко читайте в №35 журнала Корреспондент.

Напомним, что комитет Верховной Рады по вопросам бюджета одобрил ориентировочный график рассмотрения проекта закона о государственном бюджете на 2018 год. Принятие проекта бюджета в целом как закона запланировано на пленарном заседании не позднее 1 декабря.

Гройсман рассказал о рисках бюджета-2018

Источник: korrespondent.net