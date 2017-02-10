Строители Керченского моста из аннексированного Крыма в соседнюю Россию в Крым завершили работу над первым участком с асфальтовым покрытием. Об этом сообщает инфоцентр Крымский мост.

Асфальт уложен на пилотном участке длиной 600 м на острове Тузла, на котором отрабатывается технология укладки покрытия. Как пояснили строители, это необходимо из-за того, что создание полотна является трудоемкой процедурой с использованием ручной работы.

"После укладки асфальта нам предстоит выполнить еще комплекс работ по устройству барьерного ограждения, мачт освещения, системы автоматического контроля дорожного движения", – рассказал представитель Росавтодора Юрий Сафонов.

Первые работы начались в июле, когда был уложен нижний слой асфальтобетона толщиной 6 см. Вслед затем был смонтирован водоотвод, после чего рабочие уложили еще 5 см верхнего слоя. Таким образом общая толщина двухслойного покрытия составляет 11 см. На участках, где мост подходит к берегу, полотно делается в три слоя.

Как отмечается в сообщении, при укладке покрытия используется модифицированный полимерными добавками битум, который повышает прочность и долговечность покрытия. Тип и марка асфальтобетона подбиралась специально с учетом условий эксплуатации моста и климатических условий.

Cмотрите фотогалерею: На Керченском мосту начали укладывать асфальт

Как сообщал Корреспондент.net, 29 августа стало известно об установке арки на Керченский мост. В России это называют ключевым событием строительства.

При этом Россия на трое суток полностью перекрыла судоходство через Керченский пролив.

Напомним, Украина будет судиться с Россией из-за моста в Крым, поскольку украинские порты понесут существенные убытки, если этот объект будет достроен. Международный арбитраж рассмотрит спор между Украиной и РФ.

Источник: korrespondent.net