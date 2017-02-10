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02. 10. 2017

Стрельба в Лас-Вегасе: полиция ликвидировала стрелка

Человек, который открыл стрельбу по посетителям музыкального фестиваля в Лас-Вегасе, нейтрализован. Об этом сообщает полиция города в Twitter.

"Подтверждаем, что один подозреваемый убит. Ведется активное расследование. Пожалуйста, не направляйтесь в Стрип (район, в котором произошла стрельба – ред.)", – говорится в сообщении.

Сейчас полиция проверяет, были ли у стрелка сообщники.

Confirming that one suspect is down. This is an active investigation. Again, please do not head down to the Strip at this time.

— LVMPD (@LVMPD) 2 октября 2017 г.

Тем временем власти Лас-Вегаса временно приостановили работу международного аэропорта Мак-Карран.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее стало известно о стрельбе возле казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе. Неизвестный открыл огонь по посетителям фестиваля кантри-музыки. Сообщалось о гибели двух человек и 24 пострадавших.

Стрельба в США: семеро убитых, стрелявший ликвидирован

Источник: korrespondent.net

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