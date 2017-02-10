Российские силовики задержали трех крымских татар – адвокат

В аннексированном Крыму задержали троих крымских татар. Об этом сообщил адвокат Эдем Семедляев на своей странице в Facebook.

"Стало известно как минимум о трех задержаниях: Сулейманов Ренат, Кубединов Арсен, Мустафаев Сейран", – говорится в сообщении.

Ранее Семедляев сообщил, что после обыска в поселке Молодежное, на который адвоката не пустили, Сулейманова увезли неизвестные в масках на служебных машинах без номеров.

"Я беспокоюсь, чтобы не было как с Ренатом Параламовым", – отметил адвокат в видеокомментарии.

Как сообщал Корреспондент.net, 13 сентября Рената Параламова вывезли после обыска в его доме неизвестные люди в масках. На следующий день его нашли сильно избитым на автовокзале Симферополя. После оказания медпомощи Параламов дал показания полиции о том, что российские силовики его пытали и заставили подписать протоколы, по которым он оговорил себя и других людей.

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Источник: korrespondent.net