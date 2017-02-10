В Хмельницкой области массовое отравление среди школьников

В селе Скипче Хмельницкой области произошло массовое отравление среди школьников, сообщает УНИАН со ссылкой на Госпродпотребслужбу.

Всего зарегистрировано 14 случаев заболевания острой кишечной инфекцией среди учащихся Скипчанской общеобразовательной школы I-II ст. Гордоцкого района Хмельницкой области.

С диагнозом острая кишечная инфекция средней степени тяжести 12 детей были госпитализированы в инфекционное отделение Городецкой ЦРБ, двое находятся на амбулаторном лечении.

В ходе внеплановой проверки школы установлено, что учащиеся питались в столовой, где работает только один повар, которому для мытья посуды и проведения уборки на пищеблоке поочередно помогают технические работники школы. Поставка продуктов питания в образовательное учреждение осуществляется только 2 раза в месяц (организатор питания выясняется).

Противоэпидемические мероприятия продолжаются.

Напомним, во Львовской области произошло массовое отравление рыбой.

Источник: korrespondent.net