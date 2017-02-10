Регулярно пользуются интернетом две трети украинцев – исследование

Количество украинцев, которые регулярно используют интернет в личных целях, достигло 66%. Об этом свидетельствуют результаты исследования поведения украинского интернет-пользователя Google Connected Consumer Study 2017.

Исследование показало, что самые активные пользователи - в возрасте 25-34 и 35-44 лет (27% и 23% соответственно), у многих из них есть как минимум два устройства с доступом к сети.

"Сегодня на одного украинца приходится 1,4 подключенных к интернету устройств. При этом, на одного украинского пользователя в возрасте от 16 до 44 лет приходится уже 2 и более устройств с доступом к сети", – говорится в сообщении.

При этом украинцы активно обзаводятся всевозможными гаджетами.

"Украинцы используют все больше устройств, предоставляющих доступ в интернет: так, 41% пользуются смартфонами, 34% ‒ ноутбуками, около 7% ‒ смарт ТВ", – говорится в исследовании.

Однако наибольшей популярностью пользуются смартфоны.

"Все больше украинцев выбирают смартфон для пользования интернетом. Так, в 2017 году 18% пользователей одинаково часто использовали как компьютер/планшет, так и смартфон для выхода в интернет, а для 28% предпочитаемым устройством для выхода в сеть является смартфон", – сказано в сообщении.

Также исследование показало, что украинцы используют интернет, в основном, для развлечений.

"Украинские онлайн-пользователи в первую очередь развлекаются (82%), ищут в интернете информацию (74%) и выполняют поставленные задачи онлайн (38%), а также размещают онлайн-контент (22%), помогают другим, показывая, как что-то сделать онлайн (27%)", – говорится в исследовании.

В ходе исследования Connected Consumer Study, проведенного KANTAR TNS, были опрошены респонденты из более 63 стран мира. В Украине исследование проводилось в период с 1 апреля по 30 июня 2017 года в формате персонального интервью, выборка - 1000 респондентов в возрасте 16+.

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Напомним, мобильный интернет в Украине один из худших в мире.

В то же время, Кабинет Министров принял решение о начале процедуры продажи лицензий связи 4G.

Источник: korrespondent.net