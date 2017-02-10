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02. 10. 2017

Кабмин: Услуги ЖКХ подорожают на 20%

В 2018 году в Украине возможен рост тарифов на газ на 19%, на отопление, горячую воду и электроэнергию - на 20%. Об этом идет речь в консенсус-прогнозе Министерства экономического развития и торговли, передает УНИАН.

Также сообщается, что в 2019 году тарифы на природный газ могут увеличиться на 12,5%, а на горячую воду, отопление и электроэнергию - на 17,5%.

Помимо этого, в 2020 году возможен рост тарифов на газ и электроэнергию на 10%, на горячую воду и отопление - 19%.

Источник: korrespondent.net

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"Тварь я дрожащая или право имею?", - писал Достоевский. Только когда холодно и отопление не дали, до народа доходит, о чём.

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