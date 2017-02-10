Марьинка и Жованка попали под обстрел – Жебривский

В результате обстрела со стороны сепаратистов в Марьинке одна из мин попала в жилой дом и разрушила его. Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"Одна из них (мин – ред.) упала в жилом квартале на улице Октябрьской, 174 и разрушила здание. К счастью, жертв среди гражданского населения нет. Как сообщает мне Владимир Мороз, председатель Марьинской РГА, обстрел продолжается – раздаются одиночные взрывы в окрестностях города" – написал он в Facebook.

Также он сообщил, что сегодня ночью было обстреляно село Жованка. Одна из трассирующих пуль попала крышу жилого дома, после чего начался пожар, который не смогли потушить. Здание нанесен серьезный ущерб, пострадавших нет.

Как сообщал Корреспондент.net, за минувшие сутки, 1 октября, подразделения сепаратистов 14 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Погиб один украинский военнослужащий.

Источник: korrespondent.net