Кровавый референдум. Непризнанный выбор Каталонии

Власти Каталонии объявили о победе сторонников независимости от Испании на референдуме, прошедшем 1 октября.

При явке 42 процента отделение самого богато испанского региона Каталонии поддержали 90 процентов голосовавших, что более, чем в два раза выше показателей 2014 года.

Референдум в Каталонии проходил при жестком противостоянии полиции и нацгвардии Испании с одной стороны и сторонников независимости с другой. В результате столкновений ранения получили почти тысяча человек.

Мадрид признал выборы незаконными и объявил, что референдум о независимости Каталонпии провалился. В свою очередь Барселона обещает засудить испанские центральные власти за насилией.

Борьба за голос

За две недели до референдума Мадрид провел спецоперацию с обысками и арестами в связи с подготовкой голосования. Обыски прошли у ряда министров каталонского правительства.

Центральные власти Испании направили в Каталонию полицейских и нацгвардию, чтобы помешать референдуму, посколько местные правоохранители отказались выполнять приказы Мадрида, а пожарные и вовсе оказывали противодействие.

Голосование проходило без независимых или международных наблюдателей по правилам, которые изменили за час от открытия избирательных участков. Власти Каталонии разрешили желающим проголосовать приходить на любой участок.

Для защиты от повторного голосования должны были использовать электронные списки, но сервер с базой данных в итоге отключили. В урны можно было опускать любые бюллетени - даже напечатанные на домашнем принтере.

Результаты референдума в Каталонии по данным местных властей: за - 90,09 процента, против - 7,87 процента, пустые бюллетени - 2,03 процента, недействительные бюллетени - 0,89 процента.

Однако самым явным результатом голосования стали несколько сотен раненных испанцев. В результате столкновений с полицией за медицинской помощью обратились 844 человека. Характер травм не уточняется.

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Известно, что два человека серьезно пострадали: одному из протестующих резиновая пуля попала в глаз, у другого случился инфаркт. В столкновениях травмы также получили 33 сотрудника полиции и нацгвардии.

Полицейское насилие сопровождало референдум с утра. Судя по многочисленным видео, циркулирующим в соцсетях, стражи правопорядка и нацгвардия применяли резиновые пули и дубинки против стариков и безоружных женщин, громили избирательные участки и вступали в конфликт с каталонскими пожарными частями, выступившими на стороне демонстрантов в поддержку независимости региона.

Как сообщил представитель властей автономии Жорди Турул, в Каталонии планировади открыть 2315 избирательных участков, однако из-за противодействия полиции удалось открыть 96 процентов из них.

По данным полиции Каталонии, большую часть из участков правоохранители взяли под контроль и к середине воскресенья были закрыты 207 участков.

В числе проголосовавших 1 октября был игрок футбольной Барселоны Жерар Пике. Его команда в воскресенье из-за ситуации в автономии хотела отменить игру с Лас-Пальмасом, но, чтобы не потерпеть техническое поражение, провела его при пустых трибунах.

При этом игроки Лас-Пальмаса вышли на матч в форме с вышитым специально к этой игре испанским флагом в поддержку единства страны.

Барселона и Лас-Пальмас играли при пустых трибунах во время референдума / EPA

В официальном заявлении ФК Барселона осудил события, "в ходе которых сегодня во многих частях Каталонии гражданам мешают использовать их демократическое право на волеизъявление".

Новости в Каталонии и остальной части Испании значительно отличались. Барселона писала о жестком разгоне полицнйскими, а Мадрид об изъятии урн и насилии в отношении полицейских.

МВД Испании опубликовало в Twitter видео нападения толпы на сотрудников нацгвардии. На видеозаписи видно, как несколько правоохранителей убегают от толпы людей, которые забрасывают их камнями.

Сотрудников Гражданской гвардии дожидались два внедорожника, они сели в один из них. Когда автомобили уезжали, толпа продолжала забрасывать их камнями.

Continúa la violencia contra los agentes. @guardiacivil se retira expeditivamente bajo una lluvia de piedras lanzadas en grupo#EstamosporTI pic.twitter.com/wQsL5hMsL1 — Ministerio Interior (@interiorgob) 1 октября 2017 г.

Кабмин Каталонии обвинил Мадрид в репрессиях. "Мы требуем немедленной отставки представителя испанского правительства Энрика Мильо, он несет ответственность за репрессии и насилие государства, которые напоминают меры времен франкизма", - заявил Турул. На фоне волны насилия испанская оппозиция призывала к отставке премьер-министра страны Марияно Рахоя. В Twitter быстро набрал популярность хештэг #RajoyDimision (Рахоя в отставку). Отстранить премьер-министра потребовала и мэр Барселоны Ада Колау. Каталония пригрозила Испании международными судами из-за насилия во время референдума. "Испания скомпрометировала сама себя и будет отвечать [за это] в международных судах", - сказал Турулл. Глава департамента по иностранным делам правительства Каталонии Рауль Ромева во время пресс-конференции в Барселоне заявила, что автономия вступила в контакт с Евросоюзом, чтобы добиться официального осуждения Испании за попрание основополагающих прав и свобод каталонцев в ходе референдума о независимости региона.

Hoy nos levantamos con 840 heridos, muchos de gravedad, el delito , querer poner una papeleta en una caja de plástico#CatalanReferendum pic.twitter.com/D8j5lqQ6U0 — Jordi A.M#orgullCCOO (@JordiArnaizM) 2 октября 2017 г.

Уже после закрытия участков Рахой выступил с первым официальным заявлением по испанскому телевидению от имени центральных властей. По словам премьер-министра, никакого референдума о независимости не было вообще. "Весь испанский народ увидел сегодня, что государство готово отстаивать власть закона в стране и выступать против тех, кто подрывает испанскую государственность", - говорил он в прямом эфире. По подсчетам Мадрида, большинство каталонцев проигнорировали голосование, "подтвердив, что они достойные граждане". Каталония планирует провозгласить выход из состава Испании в течение 48 часов.

Путь к независимости

Каталония уже несколько лет пытается отделиться от Испании с помощью формальных юридических процедур. Неофициальные референдумы уже проходили в 2009 и 2011 годах.

В 2014 референдум о независимости заблокировл конституционный суд Испании, поэтому вместо него в Каталонии провели гражданский опрос, который показал, что 81 процент проголосовавших выступает за отделение от Испании. Однако в опросе принимала участие только треть каталонцев.

Кроме этого, в 2013 и 2015 году парламент Каталонии принимал декларацию о начале процесса отделения. Большинство каталонских депутатов сейчас у сторонников независимости - 72 из 135 мандатов.

Среди каталонцев в целом приверженцы независимости не располагают сейчас большинством: при последнем опросе в июле лишь 41 процентов каталонцев были за отделение от Испании. А два года тому назад их было еще 50 процентов.

6 сентября этого года парламент Каталонии принял решение провести референдум запланировали на 1 октября.

"Это пинок демократии, неприятный и постыдный", - сказала испанская вице-премьер Сорайя Саенс Де Сантамария

В этот раз конституционный суд Испании не смог своим решеним прекратить подготовку к голосованию и правительство Каталонии продолжило проработку деталей голосования.

Мадрид также постановил, что Каталония каждый день должна отчитываться о своих финансах, но 14 сентября отказалась.

Запланированный референдум не предусматривает минимального участия каталонцев, имеющих право голоса, как и никакого абсолютного большинства - достаточно одного голоса больше "за", чем "против".

В Каталонии с ее столицей Барселоной проживает 16 процентов всех испанцев, 7,5 миллиона человек.Общее число избирателей власти оценивали в 5,3 миллиона человек.

Там расположены многочисленные мультинациональные предприятия, этот регион является важным экономическим центром, который обеспечивает 20 процентов ВВП.



Этот спор раскалывает всю страну: в большинстве районов остальной Испании без понимания относятся к каталонским сепаратистам.

А они, со своей стороны, считают, что прежде всего недостаточно признаются их традиции, а их усилия по получению большей самостоятельности постоянно отвергаются центральным правительством в Мадриде.

Что думают в Европе

Евросоюз отреагировал на события в Каталонии 2 октября днем. В заявилении Европейской комиссии говорится, что референдум является незаконным.

В заявлении отмечается, что голосование прошло в разрез с испанским законодательством и его результаты не могут быть признаны Брюсселем. Кроме того, Каталония как самостоятельное государственное образование не сможет рассчитывать на членство в Евросоюзе.

"Согласно конституции Испании, референдум в Каталонии не является законным. Этот вопрос является внутренним делом Испании", - говорится в заявлении.

Еврокомиссия призвала стороны к единству и стабильности, настояв на необходимости не допустить государственного раскола.

"Мы призываем все стороны очень быстро перейти от конфронтации к диалогу. Насилие никогда не может быть инструментом в политике", - заявили в Еврокомиссии.

Европейская пресса не осталась в стороне. СМИ осуждают действия правоохранителей, но и сепаратистские желания Каталонии не поддерживают.

Как он вообще состоялся

Times, Британия

Times в своей редакционной статье пишет, что поразительно, что каталонский референдум вообще состоялся.

Действия испанских властей контрпродуктивны и неоправданно жестки.

"Премьер-министр Мариано Рахой должен признать тот факт, что каталонцы недовольны. Ему нечего бояться. Не было практически никакого шанса, что международное сообщество окажет на него давление с тем, чтобы признать результаты референдума", - пишет газета.

Неправы обе стороны

Sueddeutsche Zeitung, Германия

В конфликте вокруг независимости Каталонии неправы обе стороны.

"Центральное правительство премьера ошибается, если полагает, что может положить конец демократическому движению масс путем введения денежных штрафов и применения резиновых пуль. Глава Каталонии, со своей стороны, не вправе добиваться отделения региона, поскольку на последних региональных выборах в 2015 году за него, сторонника отделения, проголосовали лишь 48 процентов избирателей", - пишет газета.

При всей неоспоримости того факта, что испанская конституция запрещает отделение какого-либо региона, а центральное правительство в Мадриде обязано гарантировать целостность страны, у каталонцев есть поводы проявлять недовольство, признает издание.

"Они сетуют на то, что интересы Каталонии мало учитываются при распределении бюджетных средств, а также в вопросах непростого исторического наследия", - говорится в статье.

Насилие вызывает тревогу

Telegraph, Британия

Когда речь идет о стране, которая освободилась от диктатуры всего лишь 40 лет тому назад (речь идет о смерти фашистского диктатора Франсиско Франко - ред.), и которая пережила гражданскую войну за 40 лет до того, насилие между разными группами общества вызывает особую тревогу.

Мысль о том, что западноевропейская демократическая страна может вдруг скатиться к вооруженному конфликту, кажется нереальной. Но подобную возможность следует рассматривать серьезно.

Источник: korrespondent.net