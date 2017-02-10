В Крыму отменили приговор украинскому активисту Балуху

Верховный суд оккупированного Крыма отменил приговор украинскому активисту Владимиру Балуху, приговоренному к 3,5 годам колонии, и отправил дело на повторное расследование. Об этом в понедельник, 2 октября, на своей странице в соцсети Facebook сообщил активист Украинского культурного центра в Крыму Михаил Батрак.

По словам адвоката Ольги Динзе, ее подзащитному пока оставили меру пресечения в виде содержания под стражей, однако защита будет ходатайствовать об ее отмене.

"Причина отмены приговора в том, что судьей было необоснованно рассмотрено заявление о ее отводе, потому что у нее была очевидная заинтересованность в рассмотрении этого уголовного дела", – пояснила Динзе.

Также, по ее словам, поведение судьи назвали серьезным нарушением уголовно-процессуального законодательства и вернули уголовное дело в суд первой инстанции для рассмотрения в другом составе.

Напомним, в декабре 2013 года Балух вывесил над своим домом в крымском селе флаг Украины. 8 декабря прошлого года ФСБ сообщила, что в ходе обысков были найдены на крыше дома Балуха патроны и динамит. Крымчанин был задержан.

В августе 2017 года Балуха приговорили к трем годам и семи месяцам колонии.

Источник: korrespondent.net