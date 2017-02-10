Лента RSS
Подписаться на ленту
02 октября 2017, понедельник, 16:20
+11°C
Завтра +12°C
+11°C
Завтра +12°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,96
  • € 2,3
02. 10. 2017

В зоне АТО четверо полицейских попались на вымогательстве

В зоне проведения антитеррористической операции задержали четверых полицейских по обвинению в вымогательстве. Об этом в понедельник, 2 октября, сообщили в пресс-службе СБУ.

"Двое оперуполномоченных и двое сотрудников участковой полиции требовали от жителя Николаевки Донецкой области взятку в размере $1500 за закрытие сфабрикованного против него уголовного производства. При этом сотрудники полиции применяли физическое насилие", - отметили в пресс-службе.

Мужчине угрожали уголовной ответственностью за якобы совершенное изнасилование знакомой.

Оперативники спецслужбы задержали полицейских вблизи опорного пункта при передаче жителю Николаевки материалов сфабрикованного производства.

Во время обысков в служебных кабинетах злоумышленников сотрудники СБУ изъяли часть денег, полученных ранее от мужчины.

Как сообщалось, руководителя государственной исполнительной службы территориального управления юстиции в Одесской области задержали вместе с его помощником при получении взятки в 6,5 тысяч долларов.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

"Тварь я дрожащая или право имею?", - писал Достоевский. Только когда холодно и отопление не дали, до народа доходит, о чём.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Велосипедисты в городе

Нужно ли разрешать велосипедистам ездить по проезжей части?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.